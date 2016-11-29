Українських льотчиків, які гасили пожежу біля Хайфи, нагородив ізраїльський уряд – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Десять українських льотчиків, які брали участь у гасінні пожежі в ізраїльському місті Хайфа отримали нагороди від уряду Ізраїлю. Про повідомив на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Щойно всі десятеро українських рятувальників, це Ігор Рунаєв, Костянтин Коломін, Андрій Зайцев, Родіон Петрик, Олександр Шевчук, Михайло Антоненко, Ігор Бубін, Сергій Фіщук, Олег Ромащенко, Володимир Левченко — отримали нагороди від ізраїльського уряду”, — написав П.Порошенко.
Він уточнив, що поспілкувався з льотчиками телефоном. За словами Президента, завтра українські рятувальники повернуться до України.
“Дякую, хлопці, за зразкове виконання поставлених завдань!”, — додав Глава держави.
Як повідомляв УНН, 25 листопада два літаки вилетіли з України до Ізраїлю для надання допомоги у гасінні пожеж.