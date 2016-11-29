Українських льотчиків, які гасили пожежу біля Хайфи, нагородив ізраїльський уряд – П.Порошенко

“Щойно всі десятеро українських рятувальників, це Ігор Рунаєв, Костянтин Коломін, Андрій Зайцев, Родіон Петрик, Олександр Шевчук, Михайло Антоненко, Ігор Бубін, Сергій Фіщук, Олег Ромащенко, Володимир Левченко — отримали нагороди від ізраїльського уряду”, — написав П.Порошенко.

Він уточнив, що поспілкувався з льотчиками телефоном. За словами Президента, завтра українські рятувальники повернуться до України.

“Дякую, хлопці, за зразкове виконання поставлених завдань!”, — додав Глава держави.

Як повідомляв УНН, 25 листопада два літаки вилетіли з України до Ізраїлю для надання допомоги у гасінні пожеж.