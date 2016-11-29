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Українських льотчиків, які гасили пожежу біля Хайфи, нагородив ізраїльський уряд – П.Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Десять українських льотчиків, які брали участь у гасінні пожежі в ізраїльському місті Хайфа отримали нагороди від уряду Ізраїлю. Про повідомив на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

Українських льотчиків, які гасили пожежу біля Хайфи, нагородив ізраїльський уряд – П.Порошенко

“Щойно всі десятеро українських рятувальників, це Ігор Рунаєв, Костянтин Коломін, Андрій Зайцев, Родіон Петрик, Олександр Шевчук, Михайло Антоненко, Ігор Бубін, Сергій Фіщук, Олег Ромащенко, Володимир Левченко — отримали нагороди від ізраїльського уряду”, — написав П.Порошенко.

Він уточнив, що поспілкувався з льотчиками телефоном. За словами Президента, завтра українські рятувальники повернуться до України.

“Дякую, хлопці, за зразкове виконання поставлених завдань!”, — додав Глава держави.

Як повідомляв УНН, 25 листопада два літаки вилетіли з України до Ізраїлю для надання допомоги у гасінні пожеж.

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