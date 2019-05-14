Украинских фермеров лишили дотаций
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. За первые три месяца 2019 года отечественный агросектор не получил никаких средств, предусмотренных государственным бюджетом на господдержку АПК, передает УНН со ссылкой на первый выпуск проекта #GoЗаАгроДотаціями-2019 - анализа выполнения Минагрополитики и правительством госпрограмм поддержки сектора, опубликованного отраслевым изданием AgroPolit.com.
Всего на нужды Минагрополитики из общего фонда бюджета выделили 12,342 млрд грн, 6,433 млрд грн из которых должны пойти на нужды аппарата министерства.
Еще 5,909 млрд грн - это господдержка АПК, а именно:
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- 127,2 млн грн - финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов;
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- 800 млн грн - финансовая поддержка развития фермерских хозяйств;
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- 400 млн грн - государственная поддержка развития, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними;
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- 200 млн грн - предоставление кредитов фермерским хозяйствам;
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- 3,5 млн грн - государственная поддержка отрасли животноводства;
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- 881,8 млн грн - финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей.
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"По состоянию на 22 марта этого года из бюджета на нужды Минагрополитики (не господдержку АПК!) расписали 1,275 млрд грн, но на руки получателям (аппарат Минагро, Госпродпотребслужба, Гослесхоз, Госрыбагентство и Госгеокадастр) поступило ноль.
Полный ноль и в программах поддержки АПК. Единственное, что смогли КМУ и Минагро за 3 месяца работы - утвердить перечень программ и их порядок и начали собирать заявки. Что с паспортами освоения средств по этим порядкам - вопрос висит в воздухе", - пишет AgroPolit.com.
ИА УНН обратилось в Минагрополитики с просьбой прокомментировать задержку выплат дотаций фермерам.
Напомним, украинские фермеры и агропроизводители получают мизерные дотации по сравнению с европейскими коллегами. Несмотря на это, украинцам удается удачно конкурировать на международном рынке и достигать значительных успехов. Эксперты называют это "чудом".
К примеру, в прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.
Птицеводы обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - это доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.
В то же время в ЕС не слишком довольны стремительным развитием производства курятины в Украине. Говорят, что украинские производители создали серьезную конкуренцию европейским.