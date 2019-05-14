Украинских фермеров лишили дотаций

КИЕВ. 14 мая. УНН. За первые три месяца 2019 года отечественный агросектор не получил никаких средств, предусмотренных государственным бюджетом на господдержку АПК, передает УНН со ссылкой на первый выпуск проекта #GoЗаАгроДотаціями-2019 - анализа выполнения Минагрополитики и правительством госпрограмм поддержки сектора, опубликованного отраслевым изданием AgroPolit.com.