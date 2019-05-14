Українських фермерів залишили без дотацій

Загалом на потреби Мінагрополітики із загального фонду бюджету виділили 12,342 млрд грн, 6,433 млрд грн з яких має піти на потреби апарату міністерства.

Ще 5,909 млрд грн - це держпідтримка АПК, а саме:



127,2 млн грн - фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів;



800 млн грн - фінансова підтримка розвитку фермерських господарств;



400 млн грн - державна підтримка розвитку, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними;



200 млн грн - надання кредитів фермерським господарствам;



3,5 млн грн - державна підтримка галузі тваринництва;



881,8 млн грн - фінансова підтримка сільгосптоваровиробників.



"Станом на 22 березня цього року з бюджету на потреби Мінагрополітики (не держпідтримку АПК!) розписали 1,275 млрд грн, але на руки отримувачам (апарат Мінагро, Держпродспоживслужба, Держлісгосп, Держрибагентство та Держгеокадастр) надійшов нуль.

Повний нуль і в програмах підтримки АПК. Єдине, на що спромоглися КМУ та Мінагро за 3 місяці роботи – затвердити перелік програм та їхній порядок і почали збирати заявки. Що з паспортами освоєння коштів за цими порядками – питання висить у повітрі", - пише AgroPolit.com.

ІА УНН звернулося до Мінагрополітики із проханням прокоментувати затримку виплат дотацій фермерам.

Нагадаємо, українські фермери та агровиробники отримують мізерні дотації у порівнянні з європейськими колегами. Попри це, українцям вдається вдало конкурувати на міжнародному ринку і досягати значних успіхів. Експерти називають це “чудом”.

До прикладу, торік Україна піднялася на шосте місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Птахівники забезпечили Україні у 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.

Водночас у ЄС не надто задоволені стрімким розвитком виробництва курятини в Україні. Кажуть, що українські виробники створили серйозну конкуренцію європейським.