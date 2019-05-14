Українських фермерів залишили без дотацій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. За перші три місяці 2019 року вітчизняний агросектор не отримав жодних коштів, передбачених державним бюджетом на держпідтримку АПК, передає УНН із посиланням на перший випуску проекту #GoЗаАгроДотаціями-2019 - аналізу виконання Мінагрополітики та урядом держпрограм підтримки сектору, опублікованого галузевим виданням AgroPolit.com.
Загалом на потреби Мінагрополітики із загального фонду бюджету виділили 12,342 млрд грн, 6,433 млрд грн з яких має піти на потреби апарату міністерства.
Ще 5,909 млрд грн - це держпідтримка АПК, а саме:
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- 127,2 млн грн - фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів;
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- 800 млн грн - фінансова підтримка розвитку фермерських господарств;
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- 400 млн грн - державна підтримка розвитку, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними;
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- 200 млн грн - надання кредитів фермерським господарствам;
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- 3,5 млн грн - державна підтримка галузі тваринництва;
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- 881,8 млн грн - фінансова підтримка сільгосптоваровиробників.
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"Станом на 22 березня цього року з бюджету на потреби Мінагрополітики (не держпідтримку АПК!) розписали 1,275 млрд грн, але на руки отримувачам (апарат Мінагро, Держпродспоживслужба, Держлісгосп, Держрибагентство та Держгеокадастр) надійшов нуль.
Повний нуль і в програмах підтримки АПК. Єдине, на що спромоглися КМУ та Мінагро за 3 місяці роботи – затвердити перелік програм та їхній порядок і почали збирати заявки. Що з паспортами освоєння коштів за цими порядками – питання висить у повітрі", - пише AgroPolit.com.
ІА УНН звернулося до Мінагрополітики із проханням прокоментувати затримку виплат дотацій фермерам.
Нагадаємо, українські фермери та агровиробники отримують мізерні дотації у порівнянні з європейськими колегами. Попри це, українцям вдається вдало конкурувати на міжнародному ринку і досягати значних успіхів. Експерти називають це “чудом”.
До прикладу, торік Україна піднялася на шосте місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.
Птахівники забезпечили Україні у 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.
Водночас у ЄС не надто задоволені стрімким розвитком виробництва курятини в Україні. Кажуть, що українські виробники створили серйозну конкуренцію європейським.