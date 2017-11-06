Украинские сборные завоевали две медали на командном ЧЕ по шахматам

Мужская команда в заключительном 9-м туре чемпионата расписала мировую с победителями соревнований Азербайджаном - 2: 2.

Украинцы закончили турнир с 6 победами, 1 ничьей и 2 поражениями - 3-й результат. Бронзовые комплекты завоевали Павел Эльянов, Юрий Криворучко, Руслан Пономарев, Юрий Кузубов и Мартин Швецов.

У женщин наши соотечественницы разгромили турчанок 4:0 и завершили турнир с идентичным показателем мужской команды Украины. "Золото" в активе россиянок, "серебро" у команды Грузии.

Отметим, что в состав женской сборной в этом году вошли Анна Музычук, Наталья Жукова, Анна Ушенина, Инна Гапоненко и Юлия Осьмак.

Добавим также, соревнования проходили по швейцарской системе - 9 туров. В мужском турнире выступали 40 команд, в женском - 32.