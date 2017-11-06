Українські збірні вибороли дві медалі на командному ЧЄ з шахів

Чоловіча команда в заключному 9-му турі чемпіонату розписала мирову із переможцями змагань Азербайджаном – 2:2.

Українці закінчили турнір із 6 перемогами, 1 нічиєю та 2 поразками – 3-й результат. Бронзові комплекти вибороли: Павло Ельянов, Юрій Криворучко, Руслан Пономарьов, Юрій Кузубов та Мартин Кравців.

У жінок наші співвітчизниці розгромили туркень 4:0 та завершили турнір з ідентичним показником чоловічої команди України. "Золото" в активі росіянок, "срібло" у команди Грузії.

Відзначимо, що до складу жіночої збірної цьогоріч увійшли Ганна Музичук, Наталія Жукова, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко та Юлія Осьмак.

Додамо також, змагання відбувалися за швейцарською системою - 9 турів. У чоловічому турнірі виступали 40 команд, у жіночому - 32.