Украинские сборные объявили состав на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб мужской сборной рассчитывает на 5-ть биатлонистов: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

В заявке женской команды сразу семь украинок. Старший тренер Андрей Прокунин объявил следующий состав: Юлия Джима, Валентина и Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

Примечательно, что Надежда Белкина и Екатерина Бех тренироваться вместе со сборной, но как заявил тренер, это будет подготовка к последнему этапу Кубка мира в Голлменколени (Норвегия).

Как сообщалось ранее, украинская сборная лишь с одной медалью завершила выступления на ЧЕ по биатлону.