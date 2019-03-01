Украинские сборные объявили состав на ЧМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Тренерский штаб сборных Украины назвал состав команды, который с 7 по 17 марта в Эстерсунде (Швеция) будет бороться за награды чемпионата мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на "UA: Биатлон".
Тренерский штаб мужской сборной рассчитывает на 5-ть биатлонистов: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.
В заявке женской команды сразу семь украинок. Старший тренер Андрей Прокунин объявил следующий состав: Юлия Джима, Валентина и Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.
Примечательно, что Надежда Белкина и Екатерина Бех тренироваться вместе со сборной, но как заявил тренер, это будет подготовка к последнему этапу Кубка мира в Голлменколени (Норвегия).
Как сообщалось ранее, украинская сборная лишь с одной медалью завершила выступления на ЧЕ по биатлону.