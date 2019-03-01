Українські збірні оголосили склад на ЧС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Тренерський штаб збірних України назвав склад команд, який з 7 по 17 березня в Естерсунді (Швеція) змагатиметься за нагороди чемпіонату світу з біатлону, інформує УНН з посиланням на "UA:Біатлон".
Тренерський штаб чоловічої збірної розраховує на 5-ть біатлоністів: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.
У заявці жіночої команди одразу семеро українок. Старший тренер Андрій Прокунін оголосив такий склад: Юлія Джима, Валентина та Віта Семеренко, Анастасія Меркушина і Юлія Журавок.
Примітно, що Надія Бєлкіна та Катерина Бех тренуватимуться разом зі збірною, але як заявив тренер, це буде підготовка до останнього етапу Кубку світу в Голлменколені (Норвегія).
Як повідомлялося раніше, українська збірна лише з однією медаллю завершила виступи на ЧЄ з біатлону.