Україна завоювала першу медаль на ЧЄ з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У другій гонці прем'єрного змагального дня чемпіонату Європи з біатлону представниця України потрапила на п'єдестал пошани, передає кореспондент УНН.
В індивідуальній жіночій гонці Юлія Журавок лише одного разу (на другому вогневому рубежі) не зуміла закрити мішень та дійшла до фінішу з другим, срібним, часом: +32,3 з відставанням від чемпіонки Ханни Еберг із Швеції. Бронзова нагорода дісталася господарці змагань - білорусці Ірині Кривко.
Ще дві українки увійшли до двадцятки найсильніших. По 5 промахів завадили Валентині Семеренко та Анастасії Меркушиній поборотися за більш високі місця: Валентина 11-та, Анастасія 18-та.
Натомість Ольга Абрамова показала тільки 47-й результат (5 хиб), а Віта Семеренко - 51-й (7).
Зауважимо, що завтра українська команда продовжить виступи на чемпіонаті Європи одиночним мікстом і змішаною естафетою.
Нагадаємо, з 20 по 24 лютого у білоруських Раубічах проходить чемпіонат Європи з біатлону.
До складу збірної України на ЧЕ-2019 увійшли серед жінок Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Журавок, Яна Бондар, Надія Бєлкіна, Ольга Абрамова, а серед чоловіків - Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.