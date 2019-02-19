Українські збірні оголосили заявку на ЧЄ з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. З 20 по 24 лютого у білоруських Раубічах біатлоністи розіграють нагороди чемпіонату Європи, інформує УНН з посиланням на "UA:Біатлон".
Склад збірної України на ЧЕ-2019 виглядає так:
Жінки: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Журавок, Яна Бондар, Надія Бєлкіна, Ольга Абрамова.
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.
Варто зазначити, що на минулому чемпіонаті Європи в Італії команда України посіла друге загальнокомандне місце із 2 "золотими" та 1 "срібною" нагородою.