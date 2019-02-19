Украинские сборные объявили заявку на ЧЕ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. С 20 по 24 февраля в белорусских Раубичах биатлонисты разыграют награды чемпионата Европы, информирует УНН со ссылкой на "UA: Биатлон".
Состав сборной Украины на ЧЕ-2019 выглядит так:
Женщины: Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок, Яна Бондарь, Надежда Белкина, Ольга Абрамова.
Мужчины: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.
Стоит отметить, что на прошлом чемпионате Европы в Италии команда Украины заняла второе общекомандное место с 2 "золотыми" и 1 "серебряной" наградой.