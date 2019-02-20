Украина завоевала первую медаль на ЧЕ по биатлону

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59484 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 79776 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129914 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129944 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129554 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 124964 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160545 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117819 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145272 просмотра

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Украина завоевала первую медаль на ЧЕ по биатлону

Украина завоевала первую медаль на ЧЕ по биатлону

Киев  •  УНН

 • 19229 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во второй гонке премьерного соревновательного дня чемпионата Европы по биатлону представительница Украины попала на пьедестал почета, передает корреспондент УНН.

В индивидуальной женской гонке Юлия Журавок лишь однажды (на втором огневом рубеже) не сумела закрыть мишень и пришла к финишу со вторым, серебряным, временем: +32,3 с отставанием от чемпионки Ханны Эберг из Швеции. Бронзовая награда досталась хозяйке соревнований - белоруске Ирине Кривко.

Еще две украинки вошли в двадцатку сильнейших. По 5 промахов помешали Валентине Семеренко и Анастасии Меркушино побороться за более высокие места: Валентина 11-я, Анастасия - 18-я.

Зато Ольга Абрамова показала только 47-й результат (5 недостатков), а Вита Семеренко - 51-й (7).

Заметим, что завтра украинская команда продолжит выступления на чемпионате Европы одиночным миксте и смешанной эстафетой.

Напомним, с 20 по 24 февраля в белорусских Раубичах проходит чемпионат Европы по биатлону.

В состав сборной Украины на ЧЕ-2019 вошли среди женщин Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок, Яна Бондарь, Надежда Белкина, Ольга Абрамова, а среди мужчин - Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Тарас Лесюк Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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