Украина завоевала первую медаль на ЧЕ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во второй гонке премьерного соревновательного дня чемпионата Европы по биатлону представительница Украины попала на пьедестал почета, передает корреспондент УНН.
В индивидуальной женской гонке Юлия Журавок лишь однажды (на втором огневом рубеже) не сумела закрыть мишень и пришла к финишу со вторым, серебряным, временем: +32,3 с отставанием от чемпионки Ханны Эберг из Швеции. Бронзовая награда досталась хозяйке соревнований - белоруске Ирине Кривко.
Еще две украинки вошли в двадцатку сильнейших. По 5 промахов помешали Валентине Семеренко и Анастасии Меркушино побороться за более высокие места: Валентина 11-я, Анастасия - 18-я.
Зато Ольга Абрамова показала только 47-й результат (5 недостатков), а Вита Семеренко - 51-й (7).
Заметим, что завтра украинская команда продолжит выступления на чемпионате Европы одиночным миксте и смешанной эстафетой.
Напомним, с 20 по 24 февраля в белорусских Раубичах проходит чемпионат Европы по биатлону.
В состав сборной Украины на ЧЕ-2019 вошли среди женщин Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок, Яна Бондарь, Надежда Белкина, Ольга Абрамова, а среди мужчин - Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Тарас Лесюк Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.