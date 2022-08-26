Украинские защитники уничтожили два командных пункта рф на Херсонщине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. 25 августа, украинские защитники уничтожили 2 склада с боекомплектами, 1 базу и 2 командных пункта захватчиков на оккупированных территориях. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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"Продолжаем рубрику под названием — уничтоженые склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 2 состава БК, 1 базу и 2 командных пункта русни", - говорится в сообщении.
Детали
В Новой Каховке был уничтожен состав, в Каховском районе командный пункт. В Бердянском районе Запорожской области демилитаризированы база и состав рашистов.
Также командный пункт рф был уничтожен в Бериславском районе Херсонщины.
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