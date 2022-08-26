Украинские защитники уничтожили два командных пункта рф на Херсонщине

Цитата

"Продолжаем рубрику под названием — уничтоженые склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 2 состава БК, 1 базу и 2 командных пункта русни", - говорится в сообщении.

Детали

В Новой Каховке был уничтожен состав, в Каховском районе командный пункт. В Бердянском районе Запорожской области демилитаризированы база и состав рашистов.

Также командный пункт рф был уничтожен в Бериславском районе Херсонщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ уничтожили два вертолета и беспилотник российских оккупантов