Українські захисники знищили два командні пункти рф на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. 25 серпня, українські захисники знищили 2 склади з боєкомплектами, 1 базу та 2 командних пункти загарбників на окупованих територіях. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 2 склади БК, 1 базу і 2 командних пункти русні", - йдеться в повідомленні.
Деталі
У Новій Каховці був знищений склад, у Каховському районі командний пункт. В Бердянському районі Запорізької області демілітаризовані база і склад рашистів.
Також командний пункт рф був знищений у Бериславському районі Херсонщини.
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