ЗСУ знищили два вертольоти та безпілотник російських окупантів

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"Підрозділи та частини ППО на сході України продовжують відзначати День Незалежності! Протягом дня, зенітно-ракетні війська знищили БПЛА Орлан-10, вертоліт Ка-52 та вертоліт Мі-8!", - йдеться в повідомленні.

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Українські військові знищили в небі чотири БпЛА росіян.