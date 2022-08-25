ЗСУ знищили два вертольоти та безпілотник російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Вчора, 24 серпня на сході України знищено два ворожих вертольоти та безпілотник російських окупантів. Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил у Facebook, передає УНН.
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"Підрозділи та частини ППО на сході України продовжують відзначати День Незалежності! Протягом дня, зенітно-ракетні війська знищили БПЛА Орлан-10, вертоліт Ка-52 та вертоліт Мі-8!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Українські військові знищили в небі чотири БпЛА росіян.