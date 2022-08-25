ВСУ уничтожили два вертолета и беспилотник российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Вчера, 24 августа на востоке Украины уничтожены два вражеских вертолета и беспилотник российских оккупантов. Об этом сообщает Группировка Объединенных сил в Facebook, передает УНН.
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"Подразделения и части ПВО на востоке Украины продолжают отмечать День Независимости! В течение дня зенитно-ракетные войска уничтожили БПЛА Орлан-10, вертолет Ка-52 и вертолет Ми-8!", - говорится в сообщении.
Напомним
Украинские военные уничтожили в небе четыре БПЛА россиян.