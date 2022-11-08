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Украинские защитники на юге ударили по враждебным позициям и уничтожили около 10 рашистов – ОК “Юг”

Украинские защитники на юге ударили по враждебным позициям и уничтожили около 10 рашистов – ОК “Юг”

Киев • УНН

 • 311464 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинские защитники на юге государства выполнили более 100 боевых задач и уничтожили около 10 рашистов. Об этом сообщил спикер ОК “Юг” Владислав Назаров, передает УНН.

Цитата

“Наши ракетчики и артиллеристы наносили огневые поражения по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения. Выполнено около сотни огневых задач. Получено подтверждение о потерях противника –10 рашистов. Остальные данные доразведываются. В результате предварительных поражений мест расположения оккупационных войск в Голой Пристани на Херсонщине около 20 единиц вражеской техники уничтожено”, – заявил спикер.

Детали

С целью уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерией, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты. Один из таких шпионов – типа “Орлан-10” уничтожен в Бериславском районе. Также враг продолжает применять ударные дроны типа “Ланцет,” атакуя ими позиции сил обороны, в частности, на севере Херсонщины.

В то же время на юго-бугском направлении противник продолжает вести активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. В течение ночи враг нанес огневые удары по позициям наших подразделений, территориальным громадам, прилегающим к линии фронта.

Оккупанты обстреливали освобожденные населенные пункты Бериславского района и били по тыловым территориям с применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

“В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил в настоящее время состоит из семи вражеских кораблей. Носители крылатых ракет морского базирования “Калибр” находятся в пунктах базирования, но снаряжены и в готовности к выходу на боевой курс для применения”, – добавил Назаров.

Дополнение

Генштаб в своей утренней сводке за предыдущие сутки сообщил, что российские оккупанты нанесли почти 150 ударов в более чем 25 населенных пунктах Украины.

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