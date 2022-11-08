258 доба війни: окупанти за попередню добу завдали майже 150 ударів різного типу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Генштаб у своєму ранковому зведенні за попередню добу повідомив, що російські окупанти завдали майже 150 ударів у понад 25 населених пунктах України, передає УНН.
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Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
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“Протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню”,— йдеться у повідомленні.
Ударів противника зазнали райони більш як 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Нагадаємо
Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія на півдні України обстріляла українські позиції з бойового літака та ракетами.