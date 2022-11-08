258 сутки войны: оккупанты за предыдущие сутки нанесли почти 150 ударов разного типа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Генштаб в своем утреннем возведении за предыдущие сутки сообщил, что российские оккупанты нанесли почти 150 ударов в более чем 25 населенных пунктах Украины, передает УНН.
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Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
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“За прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня”, — говорится в сообщении.
Удары противника подверглись районам более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Напомним
Оперативное командование “Юг” сообщило, что российская оккупационная армия на юге Украины обстреляла украинские позиции по боевому самолету и ракетам.