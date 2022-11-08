258 сутки войны: оккупанты за предыдущие сутки нанесли почти 150 ударов разного типа

Детали

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Цитата

“За прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня”, — говорится в сообщении.

Удары противника подверглись районам более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Напомним

Оперативное командование “Юг” сообщило, что российская оккупационная армия на юге Украины обстреляла украинские позиции по боевому самолету и ракетам.