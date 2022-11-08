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Українські захисники на півдні вдарили по ворожих позиціях та знищили близько 10 рашистів – ОК “Південь”

Українські захисники на півдні вдарили по ворожих позиціях та знищили близько 10 рашистів – ОК “Південь”

Київ • УНН

 • 311464 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українські захисники на півдні держави виконали понад 100 бойових завдань та знищили близько 10 рашистів. Про це повідомив речник ОК “Південь” Владислав Назаров, передає УНН.

Цитата

“Наші ракетники та артилеристи наносили вогневі ураження по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння. Виконано близько сотні вогневих завдань. Отримано підтвердження про втрати противника – 10 рашистів. Решта даних дорозвідуються. Внаслідок попередніх уражень місць розташування окупаційних військ у Голій Пристані на Херсонщині близько 20 одиниць ворожої техніки знищено”, – заявив речник.

Деталі

З метою уточнення положення українських військ та коригування вогню артилерією, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати. Одного з таких шпигунів – типу “Орлан-10” знищено у Бериславському районі. Також ворог продовжує застосовувати ударні дрони типу “Ланцет,” атакуючи ними позиції Сил оборони, зокрема, на півночі Херсонщини.

Водночас на південно-бузькому напрямку противник продовжує вести активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Протягом ночі ворог завдав вогневих ударів по позиціях наших підрозділів, територіальних громадах, прилеглих до лінії фронту.

Окупанти обстрілювали звільнені населені пункти Бериславського району та гатили по тилових територіях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

“В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил наразі складається з семи ворожих кораблів. Носії крилатих ракет морського базування “Калібр” перебувають у пунктах базування, але споряджені і в готовності до виходу на бойовий курс для застосування”, – додав Назаров.

Доповнення

Генштаб у своєму ранковому зведенні за попередню добу повідомив, що російські окупанти завдали майже 150 ударів у понад 25 населених пунктах України.

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