Украинские воины отразили очередную попытку разведки вблизи Берестового и Белогоровки, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Генштаб в своем утреннем отчете сообщил, что украинские военные боем отразили очередную попытку разведки вблизи Берестового и Белогоровки. Об этом информирует УНН.
Детали
Начались 144 сутки российского вторжения в Украину.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять определенные задачи. По имеющейся информации, в приграничных районах Брестской области действует ограничение на посещение леса местным населением.
На Харьковском направлении противник обстрелял районы не менее 9 населенных пунктов. Вел воздушную разведку БпЛА“Орлан-10”.
На Слов’янском направлении совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах 14 городов и сел. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дар’евка, успеха не имел. Пытался продвинуться в направлении Верхнекамянки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.
На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наши позиции в районах 7-ми населенных пунктов и территории Углегорской ТЭС. Украинские воины отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций наших войск по линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Камянки, Щербаков и Малых Щербаков.
На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы в районах 10-ти населенных пунктов. Враг нанес ракетные удары по городу Николаеву. Сохраняться угроза повторения таких действий врага в регионе.
Для выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического и тактического уровней. Противник продолжает инженерное оборудование позиций.
Напомним
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