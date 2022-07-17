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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские воины отразили очередную попытку разведки вблизи Берестового и Белогоровки, - Генштаб

Украинские воины отразили очередную попытку разведки вблизи Берестового и Белогоровки, - Генштаб

Киев • УНН

 • 342250 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Генштаб в своем утреннем отчете сообщил, что украинские военные боем отразили очередную попытку разведки вблизи Берестового и Белогоровки. Об этом информирует УНН.

Детали

Начались 144 сутки российского вторжения в Украину.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять определенные задачи. По имеющейся информации, в приграничных районах Брестской области действует ограничение на посещение леса местным населением.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы не менее 9 населенных пунктов. Вел воздушную разведку БпЛА“Орлан-10”.

На Слов’янском направлении совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах 14 городов и сел. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дар’евка, успеха не имел. Пытался продвинуться в направлении Верхнекамянки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наши позиции в районах 7-ми населенных пунктов и территории Углегорской ТЭС. Украинские воины отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций наших войск по линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Камянки, Щербаков и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы в районах 10-ти населенных пунктов. Враг нанес ракетные удары по городу Николаеву. Сохраняться угроза повторения таких действий врага в регионе.

Для выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического и тактического уровней. Противник продолжает инженерное оборудование позиций.

Напомним

Корабельная группировка России в Черном море частично уменьшила свое присутствие.

Украинские Национальные Новости

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