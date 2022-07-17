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Корабельне угруповання Росії в Чорному морі частково зменшила свою присутність

Корабельне угруповання Росії в Чорному морі частково зменшила свою присутність

Київ • УНН

 • 158894 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що корабельне угруповання Росії в Чорному морі частково зменшила свою присутність. Про це інформує УНН.

Деталі

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання противника в умовах помірного шторму зменшило свій склад з 2 до 1 ВДК, але кількість ракетних кораблів і крилатих ракет типу «Калібр» лишилась у кількості 2 і 16, відповідно.

Цитата

"Загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з неба, і з тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомлення.

Нагадаємо

ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів та мінібазу окупантів.

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