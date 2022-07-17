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Корабельная группировка России в Черном море частично уменьшила свое присутствие

Корабельная группировка России в Черном море частично уменьшила свое присутствие

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что корабельная группировка России в Черном море частично уменьшила свое присутствие. Об этом информирует УНН.

Детали

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка противника в условиях умеренного шторма уменьшила свой состав с 2 до 1 ВДК, но количество ракетных кораблей и крылатых ракет типа «Калибр» осталось в количестве 2 и 16, соответственно.

Цитата

"Угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с неба, и с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Напомним

ВСУ уничтожили еще один состав боеприпасов и минибазу оккупантов.

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