Корабельная группировка России в Черном море частично уменьшила свое присутствие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что корабельная группировка России в Черном море частично уменьшила свое присутствие. Об этом информирует УНН.
Детали
В северо-западной части Черного моря корабельная группировка противника в условиях умеренного шторма уменьшила свой состав с 2 до 1 ВДК, но количество ракетных кораблей и крылатых ракет типа «Калибр» осталось в количестве 2 и 16, соответственно.
Цитата
"Угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с неба, и с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
Напомним
ВСУ уничтожили еще один состав боеприпасов и минибазу оккупантов.