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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські воїни відбили чергову спробу розвідки поблизу Берестового та Білогорівки, - Генштаб

Українські воїни відбили чергову спробу розвідки поблизу Берестового та Білогорівки, - Генштаб

Київ • УНН

 • 342256 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Генштаб у своєму ранковому звіті повідомив, що українські військові боєм відбили чергову спробу розвідки поблизу Берестового та Білогорівки. Про це інформує УНН.

Деталі

Розпочалася 144 доба російського вторгнення в Україну.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати визначені завдання. За наявною інформацією у прикордонних районах Брестської області діє обмеження на відвідування лісу місцевим населенням.

На Харківському напрямку противник обстріляв райони щонайменше 9-ти населених пунктів. Вів повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”.

На Слов’янському напрямку здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах 14 міст та сіл. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар’ївка, успіху не мав. Намагався просунутись в напрямку Верхньокам’янки. Отримав рішучу відсіч, зазнав втрат та відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наші позиції в районах 7-ми населених пунктів та території Вуглегірської ТЕС. Українські воїни відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки. Також окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій наших військ по лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах 10-ти населених пунктів. Ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаєву. Зберігатися загроза повторення таких дій ворога у регіоні.

Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню окупанти вели повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного та тактичного рівнів. Противник продовжує інженерне обладнання позицій.

Нагадаємо

Корабельне угруповання Росії в Чорному морі частково зменшила свою присутність.

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