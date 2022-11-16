Украинские военнопленные смогут переписываться с родными: как это сделать
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинские военнопленные смогут переписываться с родными с помощью представителей Красного Креста. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовало в Telegram инструкцию, передает УНН.
Цитата
"Украинские военнопленные смогут переписываться с родными. Соответствующие договоренности были достигнуты во время переговоров Координационного штаба по обращению с военнопленными, Национального информационного бюро при Минреинтеграции и Международного Комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, речь идет о переписке, гарантированной статьей 71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Передачу писем в обе стороны будет организовывать МККК. Связь будут обеспечивать между семьями и военнопленными, статус которых подтвердил Красный Крест.
Напомним
11 ноября Украина вернула из российского плена еще 45 военных.