Украинские военнопленные смогут переписываться с родными: как это сделать

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"Украинские военнопленные смогут переписываться с родными. Соответствующие договоренности были достигнуты во время переговоров Координационного штаба по обращению с военнопленными, Национального информационного бюро при Минреинтеграции и Международного Комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, речь идет о переписке, гарантированной статьей 71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Передачу писем в обе стороны будет организовывать МККК. Связь будут обеспечивать между семьями и военнопленными, статус которых подтвердил Красный Крест.

Напомним

11 ноября Украина вернула из российского плена еще 45 военных.