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Українські військовополонені зможуть листуватися з рідними: як це зробити

Українські військовополонені зможуть листуватися з рідними: як це зробити

Київ • УНН

 • 304765 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Українські військовополонені зможуть листуватися з рідними за допомогою представників Червоного Хреста. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікувало в Telegram інструкцію, передає УНН.

Цитата

"Українські військовополонені зможуть листуватися з рідними. Відповідні домовленості були досягнуті під час перемовин Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції та Міжнародного Комітету Червоного Хреста", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, йдеться про листування, гарантоване статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Передачу листів в обидва боки організовуватиме МКЧХ. Зв’язок забезпечуватимуть між родинами та військовополоненими, статус яких підтвердив Червоний Хрест.

Нагадаємо

11 листопада Україна повернула з російського полону ще 45 військових.

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