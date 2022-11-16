Українські військовополонені зможуть листуватися з рідними: як це зробити
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Українські військовополонені зможуть листуватися з рідними за допомогою представників Червоного Хреста. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікувало в Telegram інструкцію, передає УНН.
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"Українські військовополонені зможуть листуватися з рідними. Відповідні домовленості були досягнуті під час перемовин Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції та Міжнародного Комітету Червоного Хреста", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, йдеться про листування, гарантоване статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
Передачу листів в обидва боки організовуватиме МКЧХ. Зв’язок забезпечуватимуть між родинами та військовополоненими, статус яких підтвердив Червоний Хрест.
Нагадаємо
11 листопада Україна повернула з російського полону ще 45 військових.