Українські військовополонені зможуть листуватися з рідними: як це зробити

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"Українські військовополонені зможуть листуватися з рідними. Відповідні домовленості були досягнуті під час перемовин Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції та Міжнародного Комітету Червоного Хреста", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, йдеться про листування, гарантоване статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Передачу листів в обидва боки організовуватиме МКЧХ. Зв’язок забезпечуватимуть між родинами та військовополоненими, статус яких підтвердив Червоний Хрест.

Нагадаємо

11 листопада Україна повернула з російського полону ще 45 військових.