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Україна повернула з російського полону ще 45 військових

Україна повернула з російського полону ще 45 військових

Київ • УНН

 • 278037 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. З російського полону звільнили ще 45 українських військових. Також повернули два тіла загиблих захисників України. Про це в Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Цитата

"Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін – вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників", – написав Єрмак.

Нагадаємо

3 листопада Україна повернула 107 військових, 74 з них – захисники "Азовсталі".

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