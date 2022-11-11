Україна повернула з російського полону ще 45 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. З російського полону звільнили ще 45 українських військових. Також повернули два тіла загиблих захисників України. Про це в Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.
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"Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін – вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників", – написав Єрмак.
Нагадаємо
3 листопада Україна повернула 107 військових, 74 з них – захисники "Азовсталі".