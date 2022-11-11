Украина вернула из российского плена еще 45 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Из российского плена освободили еще 45 украинских военных. Также вернули два тела погибших защитников Украины. Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.
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"Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен – удалось освободить 45 воинов ВСУ. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство. Также удалось вернуть два тела погибших защитников", – написал Ермак.
Напомним
3 ноября Украина вернула 107 военных, 74 из них – защитники "Азовстали".