Украина вернула из российского плена еще 45 военных

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"Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен – удалось освободить 45 воинов ВСУ. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство. Также удалось вернуть два тела погибших защитников", – написал Ермак.

Напомним

3 ноября Украина вернула 107 военных, 74 из них – защитники "Азовстали".