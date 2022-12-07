Нацгвардейцы сбили вражескую ракету из пулеметов и автоматов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Бойцы Национальной гвардии 5 декабря сбили российскую ракету из пулеметов и автоматов. Об этом в Facebook сообщило Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины, информирует УНН.
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"Во время массированного ракетного обстрела россией территории Украины 5 декабря мобильная огневая группа гвардейцев 27-й Печерской бригады сбила крылатую ракету Х-101, не дав ей достичь своей цели. Поразить ракету, которая шла на низкой высоте, удалось из крупнокалиберных пулеметов из автоматов", - говорится в сообщении.
Справка
Х-101 - стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.
Напомним
28 ноября українські зенітники уничтожили два российских самолета: бомбардировщик Су-24м на Лисичанском направлении и штурмовик Су-25 на Бахмутском.