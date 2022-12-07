Нацгвардейцы сбили вражескую ракету из пулеметов и автоматов

Цитата

"Во время массированного ракетного обстрела россией территории Украины 5 декабря мобильная огневая группа гвардейцев 27-й Печерской бригады сбила крылатую ракету Х-101, не дав ей достичь своей цели. Поразить ракету, которая шла на низкой высоте, удалось из крупнокалиберных пулеметов из автоматов", - говорится в сообщении.

Справка

Х-101 - стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

Напомним

28 ноября українські зенітники уничтожили два российских самолета: бомбардировщик Су-24м на Лисичанском направлении и штурмовик Су-25 на Бахмутском.