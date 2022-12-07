Нацгвардійці збили ворожу ракету з кулеметів і автоматів

Цитата

"Під час масованого ракетного обстрілу росією території України 5 грудня мобільна вогнева група гвардійців 27-ї Печерської бригади збила крилату ракету Х-101, не давши їй досягти своєї цілі. Вразити ракету, яка йшла на низькій висоті, вдалося із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів", – ідеться у повідомленні.

Довідка

Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.

Нагадаємо

28 листопада українські зенітники знищили два російські літаки: бомбардувальник Су-24м на Лисичанському напрямку та штурмовик Су-25 на Бахмутському.