Нацгвардійці збили ворожу ракету з кулеметів і автоматів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Бійці Національної гвардії 5 грудня збили російську ракету з кулеметів й автоматів. Про це у Facebook повідомило Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України, інформує УНН.
Цитата
"Під час масованого ракетного обстрілу росією території України 5 грудня мобільна вогнева група гвардійців 27-ї Печерської бригади збила крилату ракету Х-101, не давши їй досягти своєї цілі. Вразити ракету, яка йшла на низькій висоті, вдалося із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів", – ідеться у повідомленні.
Довідка
Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.
Нагадаємо
28 листопада українські зенітники знищили два російські літаки: бомбардувальник Су-24м на Лисичанському напрямку та штурмовик Су-25 на Бахмутському.