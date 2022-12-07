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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 40547 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Нацгвардійці збили ворожу ракету з кулеметів і автоматів

Нацгвардійці збили ворожу ракету з кулеметів і автоматів

Київ • УНН

 • 949619 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Бійці Національної гвардії 5 грудня збили російську ракету з кулеметів й автоматів. Про це у Facebook повідомило Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України, інформує УНН.

Цитата

"Під час масованого ракетного обстрілу росією території України 5 грудня мобільна вогнева група гвардійців 27-ї Печерської бригади збила крилату ракету Х-101, не давши їй досягти своєї цілі. Вразити ракету, яка йшла на низькій висоті, вдалося із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів", – ідеться у повідомленні.

Довідка

Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.

Нагадаємо

28 листопада українські зенітники знищили два російські літаки: бомбардувальник Су-24м на Лисичанському напрямку та штурмовик Су-25 на Бахмутському.

Українські Національні Новини

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