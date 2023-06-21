Украинские военные сбили российский вертолет Ми-24

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"Хорошая новость. Сегодня после обеда наши воины сбили российский вертолет Ми-24. Выстоим и победим!" - сообщили в Генштабе.

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Напомним

Ранее сообщалось, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по его зенитно-ракетным комплексам. Также, было уничтожено 3 разведывательных БпЛА.