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Украинские военные сбили российский вертолет Ми-24

Киев • УНН

 • 1062151 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Военные Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет Ми-24, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

Украинские военные сбили российский вертолет Ми-24

Цитата

"Хорошая новость. Сегодня после обеда наши воины сбили российский вертолет Ми-24. Выстоим и победим!" - сообщили в Генштабе.

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Напомним

Ранее сообщалось, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по его зенитно-ракетным комплексам. Также, было уничтожено 3 разведывательных БпЛА.

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