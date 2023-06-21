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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Українські військові збили російський вертоліт Мі-24

Київ • УНН

 • 1062151 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Військові Збройних сил України збили російський вертоліт Мі-24, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.

Українські військові збили російський вертоліт Мі-24

Цитата

"Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо!" - повідомили в Генштабі.

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Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що авіація сил оборони за минулу добу завдала дала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 - по його зенітно-ракетних комплексах. Також, було знищено 3 розвідувальних БпЛА.

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