Украинские военные отбили более 50 атак окупантов на пяти направлениях

Детали

По данным Генштаба, противник терпит немалые потери и сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В течение суток, на указанных участках фронта, нашими защитниками отражено более 50 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 182660 человек, 3660 танков и сотен единиц военной техники.