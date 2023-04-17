Украинские военные отбили более 50 атак окупантов на пяти направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Российские военные продолжают наступление на пяти основных направлениях, украинские военные отразили более 50 атак противника, передает УНН со ссылкой на возведение Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, противник терпит немалые потери и сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
"В течение суток, на указанных участках фронта, нашими защитниками отражено более 50 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", - говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 182660 человек, 3660 танков и сотен единиц военной техники.