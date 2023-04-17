Еще плюс 590: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 182660 человек, 3660 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 182660 (+590) человек ликвидировано,
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- танков - 3660 (+3) ед,
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- боевых бронированных машин - 7087 (+4) ед,
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- артиллерийских систем – 2804 (+9) ед,
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- РСЗО – 538 (+0) ед,
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- средства ПВО - 285 (+1) ед,
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- самолётов – 308 (+0) ед,
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- вертолётов – 293 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2347 (+8),
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- крылатые ракеты - 911 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5672 (+14) ед,
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- специальная техника - 328 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов — Генштаб.