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Ще плюс 590: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Ще плюс 590: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Київ • УНН

 • 735830 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 182660 осіб, 3660 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 182660 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3660 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7087 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2804 (+9) од,
  • РСЗВ – 538 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 285 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 328 (+2).


Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб.

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