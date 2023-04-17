Українські військові відбили понад 50 атак окупантів на п'яти напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Російські військові продовжують наступ на п'яти основних напрямках, українські військові відбили понад 50 атак противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
"Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 50 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 182660 осіб, 3660 танків та сотень одиниць військової техніки.