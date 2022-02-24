По данным помощника председателя Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.
Украинские военные ведут бой в направлении Сум
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украинские военные вступили в бой с российскими оккупантами на окраинах Сум. Об этом информирует пресс-служба МВД Украины, пишет УНН.
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"Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами на окраине Сум. Украинские военные держат оборону. По имеющейся информации, РФ осуществляет наступление со стороны населенного пункта Конотоп", - сообщили в МВД.
Детали
В то же время председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что ВС РФ уже в Сумах.
"Сегодня оккупационные войска контролируют трассу от границы с Российской Федерацией, трасс Киев-Москва, и к Черниговской области, к Батурину точно", - сказал он.
Сложная ситуация в городах Белополье, Буриль и других населенных пунктах Сумской области. Вооруженные силы дают отпор, враг в случае серьезного ответа начинает отступать, отметил председатель ОГА.
"По состоянию на сегодня военные и техника, по нашей информации, уже зашли в город Сумы", - сказал чиновник.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.