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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Українські військові ведуть бій у напрямку Сум

Українські військові ведуть бій у напрямку Сум

Київ • УНН

 • 403166 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Українські військові вступили в бій з російськими окупантами на околицях Сум. Про це інформує пресслужба МВС України, пише УНН.

Цитата

"Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією, РФ здійснює наступ з боку населеного пункту Конотоп", - повідомили в МВС.

Деталі

Водночас голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що ЗС РФ вже в Сумах.

"Сьогодні окупаційні війська контролюють трасу від кордону з Російською Федерацією, трас Київ-Москва, і до Чернігівської області, до Батурина точно", - сказав він.

Складна ситуація у містах Білопілля, Буриль та інших населенних пунктах Сумської області. Збройні сили дають відсіч, ворог у разі серйозної відповіді починає відступати, зазначив голова ОДА.

"Станом на сьогодні військові і техніка, за нашою інформацією, вже зайшли до міста Суми", - сказав чиновник.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

За даними помічника голови Держприкордонслужби Андрія Демченка, російська техніка пішла на прорив в Київській області.

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