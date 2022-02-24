За даними помічника голови Держприкордонслужби Андрія Демченка, російська техніка пішла на прорив в Київській області.
Українські військові ведуть бій у напрямку Сум
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Українські військові вступили в бій з російськими окупантами на околицях Сум. Про це інформує пресслужба МВС України, пише УНН.
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"Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією, РФ здійснює наступ з боку населеного пункту Конотоп", - повідомили в МВС.
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Водночас голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що ЗС РФ вже в Сумах.
"Сьогодні окупаційні війська контролюють трасу від кордону з Російською Федерацією, трас Київ-Москва, і до Чернігівської області, до Батурина точно", - сказав він.
Складна ситуація у містах Білопілля, Буриль та інших населенних пунктах Сумської області. Збройні сили дають відсіч, ворог у разі серйозної відповіді починає відступати, зазначив голова ОДА.
"Станом на сьогодні військові і техніка, за нашою інформацією, вже зайшли до міста Суми", - сказав чиновник.
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