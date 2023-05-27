Украинские военные начали учения на танках Abrams в Германии - NYT

Детали

Согласно заявлению Пентагона, около 200 военнослужащих - примерно один бронетанковый батальон - в пятницу начали проводить учения на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе в Германии. Они включают базовые солдатские задачи, такие как меткая стрельба и навыки оказания медицинской помощи, а также обучение на уровне взвода и роты, а затем и более масштабные учения с участием подразделений батальонного размера, которые противостоят друг другу.

Другие 200 украинских бойцов начали тренироваться, как заправлять и обслуживать танки, сообщил полковник. Ожидается, что программа по подготовке продлится 10-12 недель. Боеспособные танки могут попасть на места боевых действий в Украине до осени, сообщили чиновники.

Как напоминает NYT, изначально американские оборонные чиновники заявляли, что танки M1 Abrams прибудут в Украину не раньше следующего года. Но с января, когда администрация президента США Джо Байдена объявила, что пришлет танки, высокопоставленные чиновники из сферы обороны заявили, что хотят ускорить сроки.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Контактная группа по вопросам обороны Украины обсудила предоставление танков Leopard Украине.