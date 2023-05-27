Українські військові розпочали навчання на танках Abrams в Німеччині - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Перша група з близько 400 українських бійців розпочали військові навчання на американських танках M1 Abrams у Німеччині. Про це пише The New York Times із посиланням на представника Пентагону підполковника Гаррона Гарна, передає УНН.
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Згідно з заявою Пентагона, близько 200 військовослужбовців - приблизно один бронетанковий батальйон - у п’ятницю почали проводити навчання на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі в Німеччині. Вони включають базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба та навички надання медичної допомоги, а також навчання на рівні взводу та роти, а згодом і більш масштабні навчання за участю підрозділів батальйонного розміру, які протистоять один одному.
Інші 200 українських бійців почали тренуватися, як заправляти та обслуговувати танки, повідомив полковник. Очікується, що програма з підготовки триватиме 10-12 тижнів. Боєздатні танки можуть потрапити на місця бойових дій в Україні до осені, повідомили чиновники.
Як нагадує NYT, спочатку американські оборонні чиновники заявляли, що танки M1 Abrams прибудуть в Україну не раніше наступного року. Але з січня, коли адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що надішле танки, високопоставлені посадовці зі сфери оборони заявили, що хочуть прискорити терміни.
Нагадаємо
Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Контактна група з питань оборони України обговорила надання танків Leopard Україні.