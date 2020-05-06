Украинские военные провели боевые учения в Азовском море

"Боевые единицы, входящие в состав Объединенных сил, отрабатывали слаженность действий, совместное маневрирование и изолирование заданного района. Проведен целый комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, расстрел плавучей мины, а также отработана огневая поддержка береговых подразделений. В то же время, для обеспечения собственной безопасности и отработки слаженности экипажей, на кораблях и катерах Морской охраны проведена тренировка по борьбе за живучесть и спасению человека, упавшего за борт, с предоставлением первичной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В службе подчеркнули, что все упражнения учений отработаны без отрыва от пограничной службы. Ведь опытные экипажи корабля и катеров Морской охраны, выполняя учебные задания, непрерывно обеспечивали контроль за надводной обстановкой в зоне ответственности.

Напомним, что ранее судно Военно-морских сил ВС Украины "Шостка" успешно выполнило задачи в море - с высадкой подразделений морской пехоты.



