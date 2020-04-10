Висадка десанту і бойові стрільби: судно ВМС провело навчання у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Судно Військово-морських сил ЗС України "Шостка" успішно виконало завдання в морі - з висадкою підрозділів морської піхоти. Про це УНН повідомляє з посиланням на службу зв’язків з громадськістю Командування ВМС ЗСУ.
"Отримавши відповідне завдання, "Шостка" здійснила перехід морем в заданий район Чорного моря. Екіпажом судна було організовано висадку особового складу десанту, який доставили на необладнаний берег десантно-висадковими засобами – швидкісними катерами типу "Willard", - повідомили у ВМС.
Захід відбувся відповідно до плану бойової підготовки ВМС ЗС України.
Окрім того, під час переходу, як зазначається, команда допоміжного судна забезпечення "Шостка" вдосконалила морські навички. "Особовий склад виконав низку судових бойових навчань, серед яких організація протипідводнодиверсійної оборони судна на незахищеному рейді, з бойовою стрільбою зі стрілецької зброї по рухомим цілям", - зазначили у ВМС.
"Поставлені завдання моряки виконали успішно, що дало змогу морським піхотинцям здійснити висадку на узбережжя та взяти під контроль ділянку місцевості, знищити передові спостережні пости та артилерійську батарею умовного противника, забезпечивши просування основних сил", - додали у Командуванні.
Нагадаємо, катер "Нікополь", який атакувала у Керченській протоці РФ, спустили на воду після ремонту.