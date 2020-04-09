Катер "Нікополь", який атакувала у Керченській протоці РФ, спустили на воду після ремонту

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Сьогодні Миколаївський суднобудівний завод спустив на воду катер “Нікополь”, який був повернутий в листопаді минулого року з полону анексованого Росією Криму. Наразі він знаходиться на фінальній стадії ремонту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.