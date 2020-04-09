Катер "Нікополь", який атакувала у Керченській протоці РФ, спустили на воду після ремонту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Сьогодні Миколаївський суднобудівний завод спустив на воду катер “Нікополь”, який був повернутий в листопаді минулого року з полону анексованого Росією Криму. Наразі він знаходиться на фінальній стадії ремонту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
“9 квітня 2020 року на державному підприємстві “Миколаївський суднобудівний завод”, що входить до складу ДК “Укоборонопром” завершили ремонт та відновили боєздатність малого броньованого артилерійського катеру (МБАК) “Вишгород”. Катер спущено на воду і найближчим часом МБАК “Вишгород” піде з акваторії заводу. Так само відновлено боєздатність малого броньованого артилерійського катеру “Нікополь”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на обох катерах відремонтована зовнішня обшивка підводної частини, гвинто-рульові комплекси, протекторний захист, донно-бортова арматура, суднові системи і обладнання, виконано фарбування.
“Ремонтні роботи на „Вишгороді“ були закінчені навіть раніше запланованого, а на катері „Нікополь“ вони теж на фінальній стадії, обидва катери спустили на воду одночасно. Ми розуміємо, що катери виконують бойові завдання, тому намагалися якомога швидше відновити їх боєздатність і повернути „на службу“ ВМС”, — повідомив директор заводу Валерій Калашніков.
Як повідомляв УНН, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряки заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряка. Вони повернулися на батьківщину в рамках обміну між Україною і РФ.
А 20 листопада українські катери “Нікополь”, “Бердянськ” та “Яни Капу” повернулись з полону в анексованому Росією Криму.
Зазначимо, Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що повернуті з російського полону кораблі ВМС “Нікополь”, “Бердянськ” і “Яни Капу” відремонтують протягом трьох місяців.