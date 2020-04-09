Катер "Никополь", который атаковала в Керченском проливе РФ, спустили на воду после ремонта

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сегодня Николаевский судостроительный завод спустил на воду катер “Никополь”, который был возвращен в ноябре прошлого года из плена аннексированного Россией Крыма. Сейчас он находится на финальной стадии ремонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб Укроборонпрома.