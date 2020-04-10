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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Высадка десанта и боевые стрельбы: судно ВМС провело учения в Черном море

Высадка десанта и боевые стрельбы: судно ВМС провело учения в Черном море

Киев  •  УНН

 • 18120 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Судно Военно-морских сил ВС Украины "Шостка" успешно выполнило задачи в море - с высадкой подразделений морской пехоты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования ВМС ВСУ.

"Получив соответствующее задание, "Шостка" осуществила переход морем в заданный район Черного моря. Экипажем судна было организовано высадку личного состава десанта, который доставили на необорудованный берег десантно-висадочными средствами - скоростными катерами типа "Willard", - сообщили в ВМС.

Мероприятие состоялось в соответствии с планом боевой подготовки ВМС ВС Украины.

Кроме того, при переходе, как отмечается, команда вспомогательного судна обеспечения "Шостка" усовершенствовала морские навыки. "Личный состав выполнил ряд судовых боевых учений, среди которых организация противоподводно-диверсионной обороны судна на незащищенном рейде, с боевой стрельбой из стрелкового оружия по подвижным целям", - отметили в ВМС.

"Поставленные задачи моряки выполнили успешно, что позволило морским пехотинцам осуществить высадку на побережье и взять под контроль участок местности, уничтожить передовые наблюдательные посты и артиллерийскую батарею условного противника, обеспечив продвижение основных сил", - добавили в Командовании.

Напомним, катер "Никополь", который атаковала в Керченском проливе РФ, спустили на воду после ремонта.

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