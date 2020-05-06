Українські військові провели бойові навчання в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У межах відпрацювання елементів протидесантної оборони узбережжя Азовського моря корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону Морської охорони, на чолі з КрМО “Донбас”, спільно з катерами ВМС ЗС України провели бойові навчання. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
“Бойові одиниці, що входять до складу Об’єднаних сил, відпрацьовували злагодженість дій, спільне маневрування та ізолювання заданого району. Проведено цілий комплекс артилерійських стрільб із знищення надводних та берегових цілей, розстріл плавучої міни, а також відпрацьована вогнева підтримка берегових підрозділів. Водночас, для забезпечення власної безпеки та відпрацювання злагодженості екіпажів, на кораблях та катерах Морської охорони проведено тренування із боротьби за живучість та рятування людини, що впала за борт, із наданням первинної медичної допомоги”, — йдеться у повідомленні.
У службі підкреслили, що всі вправи навчань відпрацьовано без відриву від прикордонної служби. Адже досвідчені екіпажі корабля та катерів Морської охорони, виконуючи навчальні завдання, безперервно забезпечували контроль за надводною обстановкою в зоні відповідальності.
Нагадаємо, що раніше судно Військово-морських сил ЗС України “Шостка” успішно виконало завдання в морі — з висадкою підрозділів морської піхоти.