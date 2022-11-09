Украинские военные "приземлили" вражеский БПЛА над Сумской областью

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"Приземлили" еще один вражеский беспилотник. Сбили его из стрелкового оружия в небе над Сумской областью. Прекрасная работа наших военных ВСУ", - написал он в Telegram.

Дополнение

Украинские силы ПВО 9 ноября ночью сбили пять дронов-камикадзе "Shahed-136" и один БПЛА "Орлан-10".

В Донецкой области украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат.