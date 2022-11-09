Украинские военные "приземлили" вражеский БПЛА над Сумской областью
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинские военнослужащие сегодня в Сумской области сбили вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Цитата
"Приземлили" еще один вражеский беспилотник. Сбили его из стрелкового оружия в небе над Сумской областью. Прекрасная работа наших военных ВСУ", - написал он в Telegram.
Дополнение
Украинские силы ПВО 9 ноября ночью сбили пять дронов-камикадзе "Shahed-136" и один БПЛА "Орлан-10".
В Донецкой области украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат.