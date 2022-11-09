Українські військові "приземлили" ворожий БПЛА над Сумщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Українські військовослужбовці сьогодні в Сумській області збили ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА). Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Приземлили" ще один ворожий безпілотник. Збили його зі стрілецької зброї у небі над Сумщиною. Прекрасна робота наших військових ЗСУ", - написав він в Telegram.
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Українські сили ППО 9 листопада вночі збили п'ять дронів-камікадзе "Shahed-136" та один БпЛА "Орлан-10".
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