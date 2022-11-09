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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Українські військові "приземлили" ворожий БПЛА над Сумщиною

Українські військові "приземлили" ворожий БПЛА над Сумщиною

Київ • УНН

 • 211881 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Українські військовослужбовці сьогодні в Сумській області збили ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА). Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата 

"Приземлили" ще один ворожий безпілотник. Збили його зі стрілецької зброї у небі над Сумщиною. Прекрасна робота наших військових ЗСУ", - написав він в Telegram

Доповнення

Українські сили ППО 9 листопада вночі збили п'ять дронів-камікадзе "Shahed-136" та один БпЛА "Орлан-10".

На Донеччині українські військові знищили російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат.

Українські Національні Новини

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