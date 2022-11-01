Українські військові на Донеччині збили Мі-8 та безпілотник окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Донеччині українські військові знищили російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат, передає УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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За даними Повітряних сил, 1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід"о 9-й та 12-й годині години відповідно, збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.
Додамо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 72 470 осіб, 2698 танків, 276 літаків, 257 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.