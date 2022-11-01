Ще плюс 650: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Цитата

"Гарний день, знову понад 600 російських окупантів ліквідовано. Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках", - вказали у Генштабі.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2698 (+12),



бойових броньованих машин ‒ 5501 (+16),



артилерійських систем – 1730 (+2),



РСЗВ – 383 (+0),



засоби ППО ‒ 197 (+0),



літаків – 276 (+1),



гелікоптерів – 257 (+4),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),



крилаті ракети ‒ 397 (+45),



кораблі /катери ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15),



спеціальна техніка ‒ 154 (+0).



Доповнення

Українські військові за три хвилини знищили два російських вертольоти Ка-52.