Ще плюс 650: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 72 470 осіб, 2698 танків, 276 літаків, 257 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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"Гарний день, знову понад 600 російських окупантів ліквідовано. Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках", - вказали у Генштабі.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2698 (+12),
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- бойових броньованих машин ‒ 5501 (+16),
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- артилерійських систем – 1730 (+2),
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- РСЗВ – 383 (+0),
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- засоби ППО ‒ 197 (+0),
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- літаків – 276 (+1),
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- гелікоптерів – 257 (+4),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),
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- крилаті ракети ‒ 397 (+45),
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- кораблі /катери ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15),
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- спеціальна техніка ‒ 154 (+0).
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Доповнення
Українські військові за три хвилини знищили два російських вертольоти Ка-52.