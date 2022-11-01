Еще плюс 650: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Цитата

"Хороший день, снова более 600 российских кафиров ликвидировано. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях", - указали в Генштабе.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.11 ориентировочно составляли:



личного состава – около 72 470 (+650) человек ликвидировано,



танков ‒ 2698 (+12),



боевых бронированных машин ‒ 5501 (+16),



артиллерийских систем – 1730 (+2),



РСЗО – 383 (+0),



средства ПВО ‒ 197 (+0),



самолетов – 276 (+1),



вертолетов – 257 (+4),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2),



крылатые ракеты – 397 (+45),



корабли /катера ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4143 (+15),



специальная техника – 154 (+0).



Дополнение

Украинские военные за три минуты уничтожили два российских вертолета Ка-52.