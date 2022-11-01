Еще плюс 650: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 72 470 человек, 2698 танков, 276 самолетов, 257 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
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"Хороший день, снова более 600 российских кафиров ликвидировано. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях", - указали в Генштабе.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.11 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 72 470 (+650) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2698 (+12),
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- боевых бронированных машин ‒ 5501 (+16),
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- артиллерийских систем – 1730 (+2),
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- РСЗО – 383 (+0),
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- средства ПВО ‒ 197 (+0),
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- самолетов – 276 (+1),
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- вертолетов – 257 (+4),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2),
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- крылатые ракеты – 397 (+45),
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- корабли /катера ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4143 (+15),
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- специальная техника – 154 (+0).
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Дополнение
Украинские военные за три минуты уничтожили два российских вертолета Ка-52.